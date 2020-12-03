Потерпевший по делу футболистов Кокорина и Мамаева потребовал миллион рублей

/ Фото: Агентство городских новостей «Москва»

Потерпевший по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Виталий Соловчук потребовал один миллион рублей в качестве компенсации морального ущерба. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что заседание суда по данному вопросу проведут 14 декабря.

— Истец Соловчук просит взыскать с Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда, — уточнил источник.

СПРАВКА «ВМ»

17 сентября 2019 года футболисты Кокорин и Мамаев были выпущены на условиях УДО из колонии в Белгородской области. Там они отбывали наказание за драки, которые устроили в столице осенью 2018 года. Тогда спортсменов осудили по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

В обвинительном заключении отмечалось, что футболисты, а также младший брат Кокорина Кирилл и детский тренер Александр Протасовицкий стали участниками двух конфликтов в центре Москвы, которые произошли 8 октября 2018 года. Компания друзей на улице избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а затем набросилась на главу департамента Минпромторга РФ Дениса Пака, когда тот отдыхал в кафе. Молодых людей попытался вразумить гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus — прим. «ВМ») Сергей Гайсин, за что также получил удар по лицу от Мамаева.

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