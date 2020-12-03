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Клуб для волонтеров «Мы вместе» откроется в Москве в декабре 
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Клуб для волонтеров «Мы вместе» откроется в Москве в декабре 

Вероника Кузьминова

Город

Акция взаимопомощи «Мы вместе», которая стала популярна в пандемию, продолжит развивать добровольчество с помощью клуба. Его откроют в Москве в декабре 2020 года.

Клуб будет заниматься сохранением партнерских отношений между разными представителями общества и власти и наработанного опыта помощи. Также новая волонтерская структура будет организовывать деятельность добровольцев при ЧС.

— Акция #МыВместе показала, что очень много неравнодушных людей готовы объединяться, чтобы помогать друг другу, приходить на помощь в сложных ситуациях. Ее поддержали более 22 тысяч москвичей. Более 400 партнеров — представителей бизнес-сообщества Москвы, а также частные благотворители — тоже не остались в стороне, поддержав горожан и добровольческое, — заявила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Екатерина Драгунова.

Уточняется, что у нового клуба будет работать свой проект #СвоихНеБросаем. В рамках него добровольцы начнут оказывать помощь тем, кто попал в трудную ситуацию за границей, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Читайте также: Праздничный марафон добрых дел #МыВместе пройдет в столице

добровольцыМоскваволонтеры
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