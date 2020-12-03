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Самые низкие температуры с начала осени зафиксировали минувшей ночью в Москве
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва» 

Самые низкие температуры с начала осени зафиксировали минувшей ночью в Москве

Вероника Кузьминова

Город

Столбики термометров в Москве минувшей ночью впервые за осенне-зимний период опустились до почти минус восьми градусов. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

— Накануне на погоду столичного региона усилилось влияние отрога мощного сибирского антициклона, что привело к резкому понижению температуры воздуха. По данным на 7 часов утра минимальная температура воздуха в столице, на метеостанции ВДНХ, опустилась до отметки минус 7,9 градуса, что стало самым низким значением с начала осенне-зимнего сезона, — говорится на сайте центра.

Уточняется, что в Подмосковье была зафиксирована более низкая температура — минус 11,5 градуса. По данным синоптиков, влияние антициклона в столичном регионе будет чувствоваться до конца первой декады декабря.

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