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Москвичам пообещали морозную погоду в первые выходные декабря
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Москвичам пообещали морозную погоду в первые выходные декабря

Вероника Кузьминова

Город

Мороз, ветер и высокое атмосферное давление ожидается в Москве в ближайшие выходные. Об этом заявила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, в городе будет главенствовать антициклон. Ночью с пятницы на субботу, с 4 на 5 декабря, столбики термометров могут опуститься до минус шести, днем — до минус четырех. В воскресенье, 6 декабря, станет еще холоднее: ночью — до минус девяти, днем — до минус пяти-шести градусов.

— Температура воздуха будет чуть ниже климатической нормы, будет ветерок, поэтому на субботу и воскресенье надо будет одеваться теплее, потому что эффективная температура может оказаться на пару градусов ниже реальной, — цитирует Позднякову РИА Новости.

Она добавила, что столица будет находиться в зоне высокого атмосферного давления. Показатели приблизятся к рекордным значениям — до 768 миллиметров ртутного столба.

Ранее москвичей предупредили о рекордно высоком атмосферном давлении к концу недели.

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