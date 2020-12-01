Москвичей предупредили о рекордно высоком атмосферном давлении к концу недели

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Мощный антициклон будет определять погоду в столице в предстоящие выходные. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщили на сайте «Метеоновости».

Уточняется, что атмосферное давление в городе превысит значение 765 миллиметров ртутного столба.

Также по данным наблюдений синоптиков, рекорд давления для 5 декабря в Москве принадлежит 2001 году и составляет 764,3 миллиметра ртутного столба. Максимум для 6 декабря был установлен в 2002 году и составлял 766,9 миллиметров ртутного столба.

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