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Москвичей предупредили о рекордно высоком атмосферном давлении к концу недели
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Москвичей предупредили о рекордно высоком атмосферном давлении к концу недели

Юлия Ямпольская

Город

Мощный антициклон будет определять погоду в столице в предстоящие выходные. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщили на сайте «Метеоновости».

Уточняется, что атмосферное давление в городе превысит значение 765 миллиметров ртутного столба.

Также по данным наблюдений синоптиков, рекорд давления для 5 декабря в Москве принадлежит 2001 году и составляет 764,3 миллиметра ртутного столба. Максимум для 6 декабря был установлен в 2002 году и составлял 766,9 миллиметров ртутного столба.

Читайте также: Москвичей предупредили о высыпании «ледяных игл» и «алмазной пыли» в конце недели

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