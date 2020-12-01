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Москвичей предупредили о высыпании «ледяных игл» и «алмазной пыли» в конце недели
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Москвичей предупредили о высыпании «ледяных игл» и «алмазной пыли» в конце недели

Юлия Ямпольская

Город

Влажность воздуха достигнет 90 процентов в столице к концу недели. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, по причине вымерзания водяного пара возможно высыпание «алмазной пыли», а также «ледяных игл» — мельчайших ледяных кристаллов, иногда называемых осадками ясного неба.

Он также добавил, что в конце недели из-за облаков станет выглядывать солнце, передает РИА Новости.

Ранее Евгений Тишковец сообщил, стоит ли ожидать снег в Москве на Новый год.

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