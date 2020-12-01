«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области из-за тумана 

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

В столичном регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана, который продлится до утра среды, 2 декабря. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

Предупреждение действует на время с вечера 1 декабря до 9:00 2 декабря. Видимость на дорогах может составлять меньше километра. Уточняется, что другие оповещения о погоде не требуются.

Ранее синоптики рассказали, стоит ли ожидать снег в Москве на Новый год и какой будет столичная зима.

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