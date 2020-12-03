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Алексей Паламарчук: После капремонта поликлиники Москвы преображаются практически полностью
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Алексей Паламарчук: После капремонта поликлиники Москвы преображаются практически полностью

Марьяна Шевцова

Город

Скоро в столице завершится капитальный ремонт нескольких поликлиник. О том, какие изменения произошли в зданиях, «Вечерней Москве» рассказал Алексей Паламарчук, заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы.

— Первые здания поликлиник, ремонт в которых начался весной, уже совсем скоро смогут принять первых пациентов. И пока все с нетерпением ждут этого момента, расскажите, пожалуйста, какие самые масштабные изменения произошли в поликлиниках после ремонта?

— В соответствии с новым московским стандартом поликлиник здания преображаются практически полностью. Изменения видны уже при подходе к поликлиникам. Вместо старых панельных или кирпичных стен посетители видят фактурные фасады из навесных стеклофибробетонных панелей — ударопрочного, влаго-, термо- и вандалостойкого материала. Вместо узких коридоров при входе — просторные входные группы с витражным остеклением, широкими дверями и удобными пологими пандусами. Для каждого типа зданий разработали собственную концепцию архитектурной подсветки. А на прилегающих территориях, где это было возможно, создали новые парковочные места, пространства для отдыха и детские площадки.

Внутри поликлиники тоже не узнать. В них сделали масштабную перепланировку. Теперь специалисты, к которым обращаются чаще всего, ведут прием пациентов на нижних этажах, а менее посещаемые и административные кабинеты находятся на верхних. Более того, везде, где позволяла конструкция здания, кабинеты врачей теперь располагаются рядом с соответствующими помещениями для функциональной диагностики. Например, если кардиолог назначит вам ЭКГ, идти нужно будет не на другой этаж, а в соседнюю дверь. Кроме того, в поликлиниках стало больше открытых пространств, коридоры стали шире, на каждом этаже появились зоны комфортного ожидания, а в детских поликлиниках — игровые уголки.

И, конечно, полностью обновились интерьеры. Внутренняя отделка выполнена из самых современных материалов. Стены окрасили в светлые природные тона, организовали мягкое рассеянное освещение, установили удобную и эргономичную мебель. Все сделано для того, чтобы посетителям было комфортно физически и психологически.

— Фасады, территория, интерьеры — это все видимая часть, какие еще произошли изменения?

— Новый московский стандарт поликлиник подразумевает и новый подход к кадровому составу, а также набору оборудования.

В распоряжении медиков появится современное цифровое оборудование. В каждом филиале будут доступны аппараты УЗИ и рентгена, маммографы, а также электрокардиографы. В головных зданиях установят компьютерные и магнитно-резонансные томографы, а также оборудование для эндоскопии, денситометры и прочую технику.

Новое оборудование создает повышенную нагрузку на сети электроснабжения, поэтому их полностью заменяют. И не только их — обновлению подлежат все инженерные коммуникации: водоснабжение, отопление, вентиляция, охранные системы.

— Много говорят о том, что при составлении проектов учитывалось удобство не только для пациентов, но и для врачей. Что сделали для них?

— Врачи активно участвовали в разработке нового московского стандарта поликлиник. Поэтому все вышеперечисленное будет полезно не только пациентам, но и специалистам. Новое зонирование поможет им меньше перемещаться по зданию, а значит, экономить время и силы. Мощное оборудование упростит и ускорит диагностику. Мебель для кабинетов также выбирали с учетом пожеланий врачей. Кроме того, для медицинского персонала оборудовали комнаты для отдыха и приема пищи

— Все изменения, о которых мы успели поговорить, характерны только для этих первых поликлиник или для всех?

— Капитальный ремонт пройдет в 135 зданиях поликлиник в 78 районах столицы. Все их приведут к единому стандарту. Конечно, поликлиники останутся разными: по мощности, площади, числу прикрепленного населения. Но общего между ними будет больше: качество, высокотехнологичность, комфорт, забота о пациентах.

— Каково ваше личное впечатление от обновленных поликлиник?

— Я смотрю на обновленные фасады и интерьеры поликлиник, и мне сложно поверить, что этим зданиям более полувека. Конечно, когда-то проекты, по которым их строили, считались передовыми. Но за десятилетия эксплуатации здания обветшали и, что еще важнее, морально устарели. Однако то, что происходит с ними сейчас, — это настоящее возрождение, причем и функциональное, и архитектурное. Я думаю, что обновленные медучреждения произведут самое приятное впечатление на посетителей, и они будут приходить чаще не только для лечения, но и для профилактики заболеваний.

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