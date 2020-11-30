Петр Бирюков: Более 40 столичных поликлиник подготовят к капитальному ремонту

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Более 40 столичных поликлиник подготовят к капитальному ремонту. Об этом в понедельник, 30 ноября, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Сейчас уже ведется подготовка к капитальному ремонту еще 44 поликлиник, ввод которых запланирован в 2021 году, — отметил он.

По словам Бирюкова, программа комплексной реконструкции поликлиник в настоящее время реализуется в 37 объектах, 11 из них готовят к сдаче. Еще в 26 работы завершат в январе-феврале предстоящего года, сообщает «РГ».

Ранее также сообщалось, что в рамках указанной программы в медучреждениях заменят свыше тысячи лифтов за три года. Таким образом будет повышен комфорт и безопасность для посетителей городских поликлиник, пациентов больниц и медперсонала.

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