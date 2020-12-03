Власти столицы назвали сроки сдачи в эксплуатацию нового детсада в ТиНАО

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Во II квартале 2021 года в ТиНАО могут сдать в эксплуатацию детский сад на 225 мест. Об этом пресс-служба Москомстройинвеста сообщила в четверг, 3 декабря.

Речь идет о проекте девелопера «Гранель». Детсад строился на деньги инвесторов в ЖК «Москвичка» в поселении Сосенское, что недалеко от поселка Коммунарка.

— Садик планируется сдать во II квартале 2021 года. Компания приняла решение о его передаче в собственность Москвы в ответ на просьбы жителей, — указано в релизе ведомства.

На данный момент заказчик оформляет необходимые документы для передачи объекта столице.

Уточняется, что новый детсад будет двухэтажным, его площадь достигнет 2160 «квадратов». В здании садика предусмотрены детские группы, игровые комнаты, блок медицинских помещений, пищеблок, комнаты персонала и другие помещения, которые нужны для развития и отдыха детей.

Согласно проекту, этот детский сад рассчитан на восемь групп. Обучение будет идти в соответствии с основной программой дошкольного образования для малышей от трех до семи лет. Более того, в учреждении создадут все необходимые условия для детей с ограниченными возможностями.

Читайте также: Застройщик создаст два образовательных центра в жилом квартале ТиНАО