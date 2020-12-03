МВД Грузии задержало гражданина России с семью килограммами наркотиков
Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали россиянина с семью килограммами героина. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщили в МВД Грузии.
Отмечается, что наркотики были найдены в сумке гражданина России во время обыска, передает РИА Новости.
— В результате оперативно-следственных работ задержан гражданин России 1979 года рождения А.А. за незаконное приобретение-хранение наркотиков в крупном размере, — уточнили в ведомстве.
Стоимость изъятых наркотиков составляет примерно 606 тысяч долларов. Россиянину грозит от восьми до 20 лет тюремного срока или бессрочное заключение.
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