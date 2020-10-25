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В МВД Грузии установили личность захватчика банка в Зугдиди
Фото: Telegram-канал «RT на русском»

В МВД Грузии установили личность захватчика банка в Зугдиди

Евгения Звощик

В мире

Министерство внутренних дел Грузии установило личность захватившего заложников в банке в городе Зугдиди. Об этом говорится в заявлении ведомства в воскресенье, 25 октября.

При этом ведомство на стало уточнять более подробную информацию в связи с идентифицированным лицом. Также служители закона призвали СМИ и представителей общественности не распространять информацию о личности захватчика для того, чтобы не помешать следствию.

Добавляется, что МВД продолжает работу по установлению местонахождения захватчика, передает РИА Новости.

Видео: Telegram-канал «RT на русском»

Напомним, 21 октября в банке Грузии города Зугдиди неизвестный захватил заложников. По некоторым данным, в здании оказались заперты около 19 человек. У злоумышленника, помимо огнестрельного оружия, также была граната.

По данным грузинских СМИ, пожилым людям разрешили покинуть филиал банка. Еще несколько заложников смогли убежать из здания банка через крышу и пожарную лестницу. Уточняется, что один заложник успел нажать на кнопку SOS, после чего на место инцидента прибыла полиция. Злоумышленник требовал вывести спецназ с прилегающей территории и предоставить ему 500 тысяч долларов.

Позже МВД сообщило, что освобождены 43 заложника, которых выпустили поэтапно в обмен на чиновника МВД Автандила Галдаву. Уточнялось, что захватчик вместе с Галдаву и еще тремя заложниками покинул здание банка на полицейском автомобиле. После стало известно, что все заложники были освобождены, а мужчина скрылся.

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