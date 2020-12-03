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Участники программ МИК привлекли 190 миллионов рублей в инновационные проекты
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Участники программ МИК привлекли 190 миллионов рублей в инновационные проекты

Ростислав Зубков

Финансы

Участники программ развития Московского инновационного кластера привлекли 190 миллионов рублей. Этого результата удалось достичь всего за год, сообщил глава департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

По его словам, свыше 140 миллионов рублей пришли за счет программы «Московский акселератор», проводимой МИК совместно с Агентством инноваций Москвы. Еще около 50 миллионов рублей были привлечены при проведении технологических конкурсов.

— Особой популярностью у участников МИК пользуются мероприятия «Московского акселератора», а также технологические конкурсы кластера. Подобные программы позволяют увеличить приток инвестиций в инновационные проекты, — приводится заявление Фурсина на официальном портале мэра Москвы.

Напомним, первый конкурс МИК был связан с трудоустройством, тогда как второй объединил стартапы в сфере спортивной индустрии. Осенью был запущен еще ряд конкурсов. Всего по итогам прошедших мероприятий было создано более 20 пилотных проектов, а в будущем могут появиться еще полсотни.

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