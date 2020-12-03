«Постоянно что-то пропускаешь»: Екатерина Климова рассказала о семейных трудностях

Фото: instagram.com/klimovagram

Российская актриса Екатерина Климова призналась, что совмещать карьеру артиста и воспитывать четверых детей очень сложно. Климова утверждает, что за иллюзией красивой картинки скрывается множество жертв.

— Для меня, как и для любой матери, самое тяжелое — разлука с ними. Ты постоянно что-то пропускаешь, не успеваешь, недодаешь своим любимым. Возникает чувство, что ты плохая мать, плохая жена, дочь, подруга. Ты все время на службе — как дальнобойщик или капитан дальнего плавания, — пояснила Климова.

Также актриса отметила, что с ней сложно находиться рядом и поддерживать дружескую связь. В связи с чем она советует другим девушкам не стремиться к подобной жизни, как у нее. По словам Климовой, многие люди мечтают оказаться в ее шкуре, но артистка выразила уверенность в том, что подобные фантазии ни к чему хорошему не приведут, передает Starhit.

Несмотря на то, что дома Екатерина Климова показывает себя строгой мамой, иногда она дает своим детям поблажки. Как выразилась сама актриса, в воспитании она пользуется методом «кнута и пряника», порой балуя детей походами в кино и бургерами. К тому же, по ее словам, ребята стали старше и поддерживают друг друга во всем.

Тем не менее, когда артистка отправляется на гастроли, она начинает скучать по близким. Но даже вдали от дома Климова старается находить плюсы во всем. Актриса подчеркнула, что в отъездах она может позволить себе расслабиться: почитать книгу, посидеть в телефоне, заказать в номер еду и ничего потом не убирать.

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