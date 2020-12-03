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Сотрудницы Росгвардии в Москве помогли потерявшимся овчаркам вернуться домой
Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Москве

Сотрудницы Росгвардии в Москве помогли потерявшимся овчаркам вернуться домой

Вероника Кузьминова

Город

Две сотрудницы столичного управления Росгвардии нашли на улице двух потерявшихся овчарок и помогли им вернуться к хозяину, который пытался найти своих питомцев около десяти суток. Об этом сообщили пресс-службе ГУ Росгвардии Москве в четверг, 3 декабря.

Блуждающих по улице животных нашли прапорщик полиции Оксана Стоецкая и старший прапорщик Анна Борисова. Немецкие овчарки сидели на трамвайных путях рядом с одним из отделений управления. Сотрудницы ведомства поймали животных и отвели их к коллегам в кинологический центр.

— Мы накормили псов, обогрели их и разместили в отдельном вольере. Собаки были очень напуганы, поэтому мы не стали их разделять. Из-за сильного сходства между ними мы решили, что они родные братья, — цитирует пресс-служба младшего инспектора-кинолога, старшего прапорщика полиции Анну Борисову.

Хозяина удалось найти с помощью объявления в соцсетях. Он детально описал внешность собак, назвал их клички и предоставил документы, тогда псов отдали мужчине. Позже выяснилось, что, после того как собаки потерялись, они попали к неизвестному гражданину, который не ухаживал за ними. Тогда овчарки, как предположили в Росгвардии, сбежали на улицу.

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кинологияРосгвардиясобаки
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