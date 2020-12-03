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Минтруд заявил о снижении рождаемости в России за девять месяцев
Фото: Павел Головкин, «Вечерняя Москва»

Минтруд заявил о снижении рождаемости в России за девять месяцев

Юлия Ямпольская

Общество

Снижение рождаемости в РФ сохранялось в период с января по сентябрь 2020 года. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщила заместитель министра труда России Ольга Баталина.

По ее словам, сам темп спада рождаемости замедлился.

— В целом, если мы смотрим на демографическую ситуацию в январе — сентябре текущего года, то мы видим, что у нас процессы снижения рождаемости сохраняются, — цитирует Баталину РИА Новости.

Она также объяснила, что в этот период в стране родились один миллион 69 тысяч детей. Это на 47 тысяч детей меньше, чем за январь — сентябрь 2019 года.

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