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Столичный оперштаб объяснил рост числа заболевших коронавирусом к середине недели
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Столичный оперштаб объяснил рост числа заболевших коронавирусом к середине недели

Вероника Кузьминова

Город

К середине каждой недели число заболевших коронавирусом увеличивается, на это влияет много факторов. Об этом заявили в столичном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Одна из причин — неравномерная загрузка лабораторий, которые делают анализ тестов на коронавирус. Уточняется, что процент случаев может быть разным, так как объем работы в столичных лабораториях каждый день может отличаться на 20–25 тысяч.

— Понедельник и вторник традиционно являются «пиковыми» днями обращения жителей в медицинские организации, а следовательно, и забором анализов на COVID-19. На обработку взятой пробы уходит 48 часов. Поэтому к середине недели оперативный штаб получает результаты тестов, сданных в понедельник и вторник, и число новых случаев достигает своих пиковых значений в середине недели, — говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.

Уточняется, что с пятницы по воскресенье в медучреждения обращается меньшее количество человек, что также влияет на динамику заболеваемости. В оперштабе добавили, что на прошлой неделе число заболевших выросло на три процента.

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