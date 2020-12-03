Столичный оперштаб объяснил рост числа заболевших коронавирусом к середине недели
К середине каждой недели число заболевших коронавирусом увеличивается, на это влияет много факторов. Об этом заявили в столичном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
Одна из причин — неравномерная загрузка лабораторий, которые делают анализ тестов на коронавирус. Уточняется, что процент случаев может быть разным, так как объем работы в столичных лабораториях каждый день может отличаться на 20–25 тысяч.
— Понедельник и вторник традиционно являются «пиковыми» днями обращения жителей в медицинские организации, а следовательно, и забором анализов на COVID-19. На обработку взятой пробы уходит 48 часов. Поэтому к середине недели оперативный штаб получает результаты тестов, сданных в понедельник и вторник, и число новых случаев достигает своих пиковых значений в середине недели, — говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.
Уточняется, что с пятницы по воскресенье в медучреждения обращается меньшее количество человек, что также влияет на динамику заболеваемости. В оперштабе добавили, что на прошлой неделе число заболевших выросло на три процента.
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