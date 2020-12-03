За сутки медики госпитализировали 1606 москвичей с коронавирусом

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

За последние 24 часа в столичные больницы попали 1606 пациентов, у которых диагностировали коронавирус. Об этом сообщили в четверг, 3 декабря, в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

— В столице подтверждено 7750 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1606 пациентов с COVID-19, — говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.

Фото: Оперштаб

Из числа новых случаев большую часть — 42 процента — составляют люди от 18 до 45 лет. Процент заболевших в возрасте от 46 до 65 лет равен 31. Люди старше 65 лет, входящие в группу риска, составляют почти 15 процентов от общего числа новых случаев, дети — 11 процентов. Уточняется, что к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключен 451 человек.

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