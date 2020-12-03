Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Более 200 врачей борются с коронавирусом во временных госпиталях Москвы 
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Более 200 врачей борются с коронавирусом во временных госпиталях Москвы 

Вероника Кузьминова

Город

Лечением больных коронавирусом во временных госпиталях Москвы занимаются 200 врачей из столичных больниц. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения города в четверг, 3 декабря.

Среди персонала госпиталей сотрудники Института скорой помощи имени Склифосовского, Боткинской больницы, больница №1 имени Пирогова.

— В больницах были составлены списки добровольцев, при этом распределение врачей в резервные госпитали никак не повлияло на оказание плановой и экстренной помощи в многопрофильных клиниках, откуда командировались медики, — говорится на сайте Депздрава.

В департаменте добавили, что в городе принимают COVID-положительных пациентов пять госпиталей: в ледовом дворце «Крылатское», в выставочном комплексе парка «Сокольники», в АТЦ «Москва», на ВДНХ и в Коммунарке.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Врач рассказал, когда Россия может выйти на плато по COVID-19

больницапандемиякоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Коняев
Георгий Коняев

От издевательства до убийства — всего один стрим

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ну здравствуй, я папка твой!

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Мама зацелует до смерти

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Руки прочь от наших фигуристок

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

То ли вера, то ли попса

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Майя Санду предлагает сдать

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто проверит качество услуг ЖКХ

Все мнения
О проекте