Более 200 врачей борются с коронавирусом во временных госпиталях Москвы 

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Лечением больных коронавирусом во временных госпиталях Москвы занимаются 200 врачей из столичных больниц. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения города в четверг, 3 декабря.

Среди персонала госпиталей сотрудники Института скорой помощи имени Склифосовского, Боткинской больницы, больница №1 имени Пирогова.

— В больницах были составлены списки добровольцев, при этом распределение врачей в резервные госпитали никак не повлияло на оказание плановой и экстренной помощи в многопрофильных клиниках, откуда командировались медики, — говорится на сайте Депздрава.

В департаменте добавили, что в городе принимают COVID-положительных пациентов пять госпиталей: в ледовом дворце «Крылатское», в выставочном комплексе парка «Сокольники», в АТЦ «Москва», на ВДНХ и в Коммунарке.

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