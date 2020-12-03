Более 200 врачей борются с коронавирусом во временных госпиталях Москвы
Лечением больных коронавирусом во временных госпиталях Москвы занимаются 200 врачей из столичных больниц. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения города в четверг, 3 декабря.
Среди персонала госпиталей сотрудники Института скорой помощи имени Склифосовского, Боткинской больницы, больница №1 имени Пирогова.
— В больницах были составлены списки добровольцев, при этом распределение врачей в резервные госпитали никак не повлияло на оказание плановой и экстренной помощи в многопрофильных клиниках, откуда командировались медики, — говорится на сайте Депздрава.
В департаменте добавили, что в городе принимают COVID-положительных пациентов пять госпиталей: в ледовом дворце «Крылатское», в выставочном комплексе парка «Сокольники», в АТЦ «Москва», на ВДНХ и в Коммунарке.
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