Врач рассказал, когда Россия может выйти на плато по COVID-19

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В России появились предпосылки выхода на плато по коронавирусу, которое может быть достигнуто в ближайшее время. С этим связано замедление темпов распространения COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доктора медицинских наук, врача-пульмонолога Александра Карабиненко.

Эксперт уточнил, что замедление темпов роста коронавирусной инфекции также связано с более активным формированием коллективного иммунитета.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 58 регионов России находятся в стадии стабилизации ситуации с коронавирусом, в 24 субъектах зафиксирован рост заболеваемости, а в трех он замедлился.

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