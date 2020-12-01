Роспотребнадзор сообщил о замедлении роста заболеваемости коронавирусом в РФ

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В России замедляется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 1 декабря.

По ее словам, 58 регионов России находятся в стадии стабилизации ситуации с коронавирусом, в 24 субъектах зафиксирован рост заболеваемости, а в трех он замедлился.

— В динамике эпидпроцессов в целом по Российской Федерации мы видим замедление темпов роста, однако среднесуточный показатель заболеваемости очень различен в разных субъектах РФ, — сказала Анна Попова.

Она отметила, что в целом по стране за минувшую неделю среднесуточный показатель составлял 17,8 на 100 тысяч населения, в Республике Татарстан — 2,1, передает РИА Новости.

Глава Роспотребнадзора добавила, что показатель по заболеваемости очень различный во всех 85 субъектах.

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