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Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в регионах России
Фото: duma.mos.ru/Мосгордума 

Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в регионах России

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Ситуация с коронавирусом во многих регионах России остается достаточно напряженной. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник, 1 декабря.

— В больницах и поликлиниках практически все силы направлены на борьбу с ковидом, и расходы на эти цели также увеличиваются, — сказал глава правительства РФ на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Премьер-министр также добавил, что главы регионов должны более решительно принимать ограничительные меры из-за пандемии, сообщает РИА Новости.

По словам Мишустина, ситуация с вирусом в регионах развивается неравномерно. Руководители тех регионов, где была зафиксирована высокая заболеваемость, должны принять решительные меры. Особенно это касается субъектов с наиболее острой ситуацией.

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российские регионыМихаил Мишустинкоронавирус
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