Правительство России утвердило стратегию развития здравоохранения на пять лет

Фото: government.ru / Сайт правительства России

Кабинет министров России утвердил стратегию развития здравоохранения в стране на пять лет. Об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин во вторник, 1 декабря.

Он отметил, что план направлен на предотвращение опасных заболеваний и обеспечение биологической безопасности. По словам премьер-министра РФ, ситуация с пандемией показала, какие дополнительные меры нужно ввести, чтобы повысить качество и эффективность медпомощи.

Так, в плане, помимо прочего, предусмотрено повышение доступности медпомощи, модернизация больниц и поликлиник.

Власти также решили продлить до конца 2020 года использование медицинскими организациями средств медстрахования, в том числе для погашения кредитов, передает РИА Новости.

— Правительство приняло решение продлить до конца года возможность медицинским организациям расходовать средства обязательного медицинского страхования на оплату труда работников, коммунальных услуг, уплату налогов независимо от объема оказанной ими помощи, а также для погашения кредиторской задолженности, — уточнил премьер-министр.

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