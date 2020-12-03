Ляйсан Утяшева призналась, что всегда мечтала об олимпийской медали

Фото: instagram.com/liasanutiasheva

Известная гимнастка Ляйсан Утяшева выложила пост в соцсети, где рассказала, что с детства мечтала стать олимпийской чемпионкой. По словам спортсменки, еще до того, как марафоны по исполнению желаний и техники визуализации стали популярными, она регулярно представляла себя с золотой медалью на шее.

Мечта стать олимпийской чемпионкой появилась у нее в раннем детстве. Ради этого она мучила себя изнурительными тренировками и отказывала себе во многих маленьких радостях, таких как сладости, дискотеки и отпуска.

Несмотря на все ее усилия по концентрации внимания на достижении цели, выполнить мечту так и не удалось. Рухнувшие надежды стали причиной глубокой депрессии у гимнастки. С тех пор она не позволяет себе так сильно зацикливаться на исполнении чего бы то ни было.

— Ставлю цели и молюсь о благополучии в доме и здоровье, люблю жизнь, своих людей и не жду никаких подарков от Деда Мороза, «лишь потому, что я так захотела», — заключила Утяшева.

Фолловеры поддержали спортсменку, назвав ее пост «хорошим и честным» и уверив, что ей есть чем гордиться.

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