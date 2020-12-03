Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Министр юстиции РФ считает, что России объявили юридическую войну
Фото: ТАСС / Екатерина Штукина

Министр юстиции РФ считает, что России объявили юридическую войну

Юлия Ямпольская

Общество

Министр юстиции России Константин Чуйченко считает, что РФ объявили юридическую войну. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-24» в четверг, 3 декабря.

По его словам, обстановка в стране на данный момент тяжелая.

— Действительно, России фактически объявлена юридическая война. И Россия должна адекватно защищаться, а иногда и наступать на этом направлении, — уточнил Чуйченко.

Он также добавил, что самым большим делом против РФ в иностранных судах является дело экс-акционеров нефтяной компании ЮКОС о взыскании более 50 миллиардов долларов с России. Власти страны это решение обжаловали.

Читайте также: В МИД РФ не надеются на улучшение отношений с США в ближайшее время

Минюст РоссииРоссиявойна
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Лоза
Юрий Лоза

Я фарцевал только ради денег

Георгий Коняев
Георгий Коняев

От издевательства до убийства — всего один стрим

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ну здравствуй, я папка твой!

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Мама зацелует до смерти

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Руки прочь от наших фигуристок

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

То ли вера, то ли попса

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Майя Санду предлагает сдать

Все мнения
О проекте