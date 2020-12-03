Министр юстиции РФ считает, что России объявили юридическую войну

Фото: ТАСС / Екатерина Штукина

Министр юстиции России Константин Чуйченко считает, что РФ объявили юридическую войну. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-24» в четверг, 3 декабря.

По его словам, обстановка в стране на данный момент тяжелая.

— Действительно, России фактически объявлена юридическая война. И Россия должна адекватно защищаться, а иногда и наступать на этом направлении, — уточнил Чуйченко.

Он также добавил, что самым большим делом против РФ в иностранных судах является дело экс-акционеров нефтяной компании ЮКОС о взыскании более 50 миллиардов долларов с России. Власти страны это решение обжаловали.

Читайте также: В МИД РФ не надеются на улучшение отношений с США в ближайшее время