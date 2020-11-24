В МИД РФ не надеются на улучшение отношений с США в ближайшее время

Фото: www.facebook.com / MIDRussia / Официальная группа МИД РФ в Facebook

Отношения России и США вряд ли улучшатся вне зависимости от того, кто займет пост президента Соединенных Штатов. Такое мнение во вторник, 24 ноября, выразил замглавы Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Рябков.

По его словам, продвинуться в данном вопросе странам пока не удалось, поскольку Вашингтон намеренно стремится «создать завалы».

— Кто бы ни оказался в Белом доме после 20 января 2021 года, оснований надеяться на динамичное выправление российско-американских отношений я не вижу, — отметил Рябков.

Замглавы МИД добавил, что это не означает безнадежность отношений государств. Тем не менее даже в среднесрочной перспективе улучшений не ожидается, передает РИА Новости.

Ранее Рябков прокомментировал выход США из Договора по открытому небу (ДОН). Он выразил сомнение, что новая американская власть в принципе захочет присоединяться к ДОН, но если она до этого «дозреет», то ей придется идти на уступки.

СПРАВКА «ВМ»

Договор по открытому небу (ДОН) был заключен в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он обрел силу с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто аккумулировать данные о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения и обвинил Россию в его нарушении. В Москве шаг Вашингтона назвали прискорбным.

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