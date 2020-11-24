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«На худших условиях»: МИД РФ оценил перспективу возвращения США в ДОН
Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что ответ на «противозаконные американские санкции» не затронет инвесторов и иных игроков российского рынка из США / Фото: Скриншот видео на Youtube-канале «RT на русском»

«На худших условиях»: МИД РФ оценил перспективу возвращения США в ДОН

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Администрация нового американского президента Джо Байдена сможет вернуться в Договор по открытому небу, но на менее благоприятных для нее условиях. Об этом предупредил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Он выразил сомнение, что новая власть в США в принципе захочет присоединяться к ДОН, но если она до этого «дозреет», то ей придется идти на уступки.

— Им придется это делать на общих основаниях, проходить все процедуры, в том числе соглашаться с теми решениями консультативной комиссии по открытому небу, которые, как мы думаем, будут приниматься без США, — приводит РИА Новости заявление замглавы МИД РФ.

По его мнению, условия повторного входа Вашингтона в договор, вероятно, «будут худшими», чем то, что было у него до сих пор.

Напомним, решение США о выходе из Договора по открытому небу вступило в силу в воскресенье, 22 ноября. Главной причиной такого шага было названо якобы невыполнение договора со стороны РФ. Кремль встретил решение Штатов с сожалением.

СПРАВКА «ВМ»

Договор по открытому небу (ДОН) был заключен в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он обрел силу с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто аккумулировать данные о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения и обвинил Россию в его нарушении. В Москве шаг Вашингтона назвали прискорбным.

Читайте также: ООН прокомментировала выход США из Договора по открытому небу

Договор по открытому небуСШАМИД РФ
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