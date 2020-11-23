ООН прокомментировала выход США из Договора по открытому небу

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Организация Объединенных Наций (ООН) сожалеет из-за решения США покинуть Договор по открытому небу (ДОН). Об этом в понедельник, 23 ноября, заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

По его словам, договор по контролю над вооружениями был выгоден международному сообществу в вопросе безопасности и сдерживал гонку стратегических вооружений. Другие участники ДОН продолжают выражать приверженность соглашению.

— Такие соглашения, меры по укреплению доверия, контроль над вооружениями сейчас важны как никогда, — цитирует Дюжаррика РИА Новости.

Напомним, решение США о выходе из Договора по открытому небу вступило в силу в воскресенье, 22 ноября. Главной причиной такого шага было названо якобы невыполнение договора со стороны Российской Федерации.

СПРАВКА «ВМ»

Договор по открытому небу (ДОН) был заключен в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он обрел силу с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто аккумулировать данные о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения и обвинил Россию в его нарушении. В Москве шаг Вашингтона назвали прискорбным.

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