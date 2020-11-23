В МИД прокомментировали выход США из Договора по открытому небу

Фото: facebook.com / МИД России

Россия после выхода США из Договора по открытому небу рассчитывает на добрую волю других участников в рамках выполнения его условий. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

По его словам, Москва даст жесткий ответ, если страны-члены Договора по открытому небу передадут данные своих наблюдательных полетов. Гаврилов отметил, что Вашингтон ведет «нечистоплотную» игру и требует от союзников соответствующую информацию. Это является грубым нарушением договора.

— Если оставшиеся государства-участники пойдут на поводу у США, наши жесткие ответные меры не заставят себя ждать, — заявил Гаврилов в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, решение США о выходе из Договора по открытому небу вступило в силу в воскресенье, 22 ноября. Главной причиной такого шага было названо якобы невыполнение договора со стороны Российской Федерации.

СПРАВКА «ВМ»

Договор по открытому небу (ДОН) был заключен в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он обрел силу с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто аккумулировать данные о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения и обвинил Россию в его нарушении. В Москве шаг Вашингтона назвали прискорбным.

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