«Жалкая пародия»: Оксану Самойлову высмеяли за подражание миллиардерше Кайли Дженнер

Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Подписчики супруги рэпера Джигана Оксаны Самойловой высмеяли ее в комментариях под постом в соцсети. Они увидели в действиях звезды прямое подражание Кайли Дженнер, которая еще недавно считалась самой молодой миллиардершей в мире.

Предпринимательница опубликовала видео со съемок рекламы косметики по уходу собственного бренда, где она в крошечном зеленом комбинезоне, перчатках и серебристых сапогах отплясывает вместе с тремя эльфами.

Подписчики Оксаны тут же обнаружили сходство ее наряда с образом Гринча, который примерила Кайли Дженнер во время фотосессии для рекламы своей марки косметики. Американская модель также предстала на фото в коротеньком зеленом меховом платье, колпаке и чулках в тон.

«Оксана вдохновляется Кайли»; «Жалкая пародия на оригинал Кайли»; «Да уж, декорации и костюм явно скопированы у Кайли Дженнер», — позлорадствовали подписчики под постом Самойловой в ее Instagram-аккаунте.

Стоит отметить, что это не первое уличение российской предпринимательницы в подражании Дженнер. Ранее фолловеры Самойловой обвинили ее в том, что упаковка ее фирменной косметики копирует дизайн продукции американки.

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