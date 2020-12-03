Петр Бирюков: В Москве повысили температуру в системе отопления из-за похолодания

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Городские службы повысили температуру в системе отопления из-за похолодания. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве Петр Бирюков в четверг, 3 декабря.

— В связи с изменением погодных условий принято решение скорректировать температуру теплоносителя в городской системе теплоснабжения, она была увеличена и сейчас составляет в магистральных сетях 103–105 градусов, — отметил Петр Бирюков.

Он пояснил, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой наружного воздуха.

— При среднесуточной температуре ноль градусов температура теплоносителя составляет 85–87 градусов, при понижении до минус двух градусов — увеличивается до 90–92 градусов, — уточнил заммэра.

По его словам, при отрицательных температурах воздуха теплоноситель максимально можно нагревать до 130 градусов. Он также сообщил, что задания на изменение режима в системе отопления выдаются ответственным службам заранее на основании краткосрочного прогноза погоды.

Петр Бирюков добавил, что регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами — за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема. Корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме на основании показателей температурных датчиков.

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