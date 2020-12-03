Жителей Москвы пригласили написать Всероссийский антикоррупционный диктант

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Всероссийский антикоррупционный диктант пройдет в столице в среду, 9 декабря. В этот день в мире отмечается День борьбы с коррупцией.

Диктант организует Институт государственной службы и управления РАНХиГС. Проверка знаний будет проходить в формате теста из 40 вопросов с вариантами ответов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Участники смогут сразу узнать результат диктанта. Те, кто успешно справится с заданием, получат именные сертификаты. Зарегистрироваться для участия в диктанте можно на сайте мероприятия.

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