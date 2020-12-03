Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Российский рок-музыкант, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, как хотел бы умереть.

— Быстро, не мучаясь. Все остальное не имеет значения, — заявил артист.

По его словам, ему нет никакого дела, будут ли его помнить после смерти. Макаревич отметил, что ему некогда думать о старости, для этого нужно иметь много свободного времени.

— Я думаю о конкретных вещах. Как мы будем играть в Одессе, какая будет программа, сколько дел в Москве... Вот об этом я думаю, — объяснил Макаревич.

По его словам, в том, что с годами время для человека летит быстрее, есть математическое объяснение. Когда ребенку пять лет, год для него — одна пятая жизни. А когда человеку 65 лет, год всего лишь небольшая часть этого возраста.

Видео опубликовано на YouTube.

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