Наташа Королева рассказала о «глобальной перезагрузке» вдали от цивилизованного общества

Фото: instagram.com/koroleva__star

Российская певица Наташа Королева решилась на социальный эксперимент. В духе Робинзона Крузо артистка отстранилась от цивилизованного общества, поселившись в племени аборигенов. Своими размышлениями на этот счет звезда поделилась в Instagram-аккаунте.

— Признание! Я решила провести эксперимент — бросить все и уехать из Москвы на остров. Одна, без всех, без цивилизации — и пожить в племени аборигенов. Попробовать выжить в дикой природе, чтобы обнулиться и очиститься от тяжелого груза 2020 года, чтобы найти новые смыслы, найти новые силы жить и любить эту жизнь, — пояснила артистка.

Кроме того, Королева призналась, что именно на лоне природы, вдали от ложных ценностей и зоны комфорта, в ней просыпаются жизненные силы и уверенность.

Также Королева рассказала, что уходящий год устроил проверку ее отношениям с мужем, а также стойкости и силе духа звезды. По словам певицы, ей требовалась «глобальная перезагрузка», которая только начинается.

Подписчики звезды поддержали своего кумира и согласились с ней, что она «натерпелась» за этот год: «Наташенька, молодец, правильно! Тебе точно нужен отдых»; «Наталья, попробуйте медитацию, говорят, помогает»; «Надеюсь, вас не съедят аборигены».

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