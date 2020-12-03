Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Наташа Королева рассказала о «глобальной перезагрузке» вдали от цивилизованного общества
Фото: instagram.com/koroleva__star

Наташа Королева рассказала о «глобальной перезагрузке» вдали от цивилизованного общества

Захар Чайченко

Звезды

Российская певица Наташа Королева решилась на социальный эксперимент. В духе Робинзона Крузо артистка отстранилась от цивилизованного общества, поселившись в племени аборигенов. Своими размышлениями на этот счет звезда поделилась в Instagram-аккаунте.

— Признание! Я решила провести эксперимент — бросить все и уехать из Москвы на остров. Одна, без всех, без цивилизации — и пожить в племени аборигенов. Попробовать выжить в дикой природе, чтобы обнулиться и очиститься от тяжелого груза 2020 года, чтобы найти новые смыслы, найти новые силы жить и любить эту жизнь, — пояснила артистка.

Кроме того, Королева призналась, что именно на лоне природы, вдали от ложных ценностей и зоны комфорта, в ней просыпаются жизненные силы и уверенность.

Также Королева рассказала, что уходящий год устроил проверку ее отношениям с мужем, а также стойкости и силе духа звезды. По словам певицы, ей требовалась «глобальная перезагрузка», которая только начинается.

Подписчики звезды поддержали своего кумира и согласились с ней, что она «натерпелась» за этот год: «Наташенька, молодец, правильно! Тебе точно нужен отдых»; «Наталья, попробуйте медитацию, говорят, помогает»; «Надеюсь, вас не съедят аборигены».

Читайте также: Королева с Тарзаном разозлили фанатов снимками с отдыха за границей

певицаНаташа Королевапутешествие
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Неизвестный солдат Николай Сиротинин

Юрий Лоза
Юрий Лоза

Я фарцевал только ради денег

Георгий Коняев
Георгий Коняев

От издевательства до убийства — всего один стрим

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ну здравствуй, я папка твой!

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Мама зацелует до смерти

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Руки прочь от наших фигуристок

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Майя Санду предлагает сдать

Все мнения
О проекте