Три дома с золотой аркой и зайцами появятся на набережной Марка Шагала

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, набережная Марка Шагала Карта всех событий

Три новых дома с необычной архитектурой построят в жилом комплексе «ЗИЛАРТ» на набережной Марка Шагала. Об этом заявил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

В рамках первого этапа строительства возведут дома № 11, 12.

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

— Первое — 15-этажное здание из светлого кирпича с «золотой» 22-метровой аркой и декоративными элементами, выполненными из металла того же оттенка. Второй дом представляет собой четыре разноэтажных корпуса с фасадами бордово-коричневого цвета, украшенными масками керамических зайцев, — цитирует Кузнецова пресс-служба Москомархитектуры.

В рамках второй очереди появится дом № 13. Его отделку выполнят из клинкерного кирпича. В состав здания войдет детский сад на 120 детей.

Читайте также: Согласована реновация домов в Академическом районе и Южном Бутове