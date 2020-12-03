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Три дома с золотой аркой и зайцами появятся на набережной Марка Шагала
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Три дома с золотой аркой и зайцами появятся на набережной Марка Шагала

Вероника Кузьминова

Город
Россия, Москва, набережная Марка Шагала Карта всех событий

Три новых дома с необычной архитектурой построят в жилом комплексе «ЗИЛАРТ» на набережной Марка Шагала. Об этом заявил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

В рамках первого этапа строительства возведут дома № 11, 12.

Три дома с золотой аркой и зайцами появятся на набережной Марка ШагалаФото: Пресс-служба Москомархитектуры

— Первое — 15-этажное здание из светлого кирпича с «золотой» 22-метровой аркой и декоративными элементами, выполненными из металла того же оттенка. Второй дом представляет собой четыре разноэтажных корпуса с фасадами бордово-коричневого цвета, украшенными масками керамических зайцев, — цитирует Кузнецова пресс-служба Москомархитектуры.

В рамках второй очереди появится дом № 13. Его отделку выполнят из клинкерного кирпича. В состав здания войдет детский сад на 120 детей.

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промзона ЗИЛнабережная Марка Шагаладом
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