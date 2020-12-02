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Согласована реновация домов в Академическом районе и Южном Бутове
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Согласована реновация домов в Академическом районе и Южном Бутове

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Краснолиманская улица, 21 Карта всех событий

Согласованы проекты двух домов по программе реновации в ЮЗАО, об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов. В новых зданиях будет более 350 квартир. Территорию вокруг новостроек благоустроят, для жителей создадут всю необходимую инфраструктуру: озеленят дворы, обустроят проезды и пешеходные дорожки, площадки для игр и спорта.

Дома построят в Академическом районе по адресу: Новочеремушкинская улица, владение 27 и в Южном Бутове по адресу: Краснолиманская улица, владение 21.

— Эксперты проводят проверку проектных решений на соответствие требованиям технических регламентов и нормативных документов начиная санитарно-эпидемиологическими и заканчивая оценкой соответствия результатам инженерных изысканий. Таким образом, проект, получивший положительное заключение, при качественной реализации в процессе непосредственного строительства считается безопасным и надежным при эксплуатации по назначению, — приводит официальный сайт мэра Москвы цитату Валерия Леонова.

Читайте также: Два дома по программе реновации в Кузьминках введут в эксплуатацию в 2021 году

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