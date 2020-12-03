В ПФР объяснили порядок назначения пенсий инвалидам

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Свыше 11 миллионов человек в РФ получают выплаты по инвалидности. Об этом сообщили на сайте Пенсионного фонда России (ПФР) в четверг, 3 декабря.

В государственном учреждении отметили, что в стране для категории граждан с инвалидностью существуют меры поддержки. Часть из них предоставляет ПФР.

Так, им выплачивают три вида пенсии, среди которых страховая, государственная и социальная. Страховая пенсия полагается инвалидам, проработавшим хотя бы один день и имеющим стаж. Эту пенсию получают 2,05 миллиона человек, а ее средний размер составляет 9,8 тысячи рублей.

Если человек с инвалидностью никогда не работал и не имел страхового стажа, ПФР устанавливает ему социальную пенсию по инвалидности. На данный момент она назначена для 2,1 миллиона человек. Ее средний размер — 10,6 тысячи рублей.

Государственную пенсию по инвалидности назначают тем гражданам, которые стали инвалидами в результате военной службы, подготовки или выполнения космических полетов, а также из-за радиационных или техногенных катастроф. В России такую пенсию получает 41 тысяча человек, а ее средний размер составляет 13,2 тысячи рублей.

Получать сразу две пенсии, страховую по старости и государственную по инвалидности, могут инвалиды вследствие военной травмы и инвалиды Великой Отечественной войны. Таких пенсионеров на данный момент насчитывается в стране 61 тысяча человек. Средние размеры их пенсии составляют 31,7 тысячи и 40 тысяч рублей соответственно.

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