Россиянам рассказали о порядке выплаты пенсий за декабрь и январь

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В России пенсии за декабрь будут выплачены по стандартному графику, а сроки предпраздничной выплаты будут названы позже. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда РФ во вторник, 1 декабря.

— Пенсия за декабрь выплачивается по стандартному графику, сроки предпраздничной выплаты за январь станут известны немного позже, — передает сообщение РИА Новости.

В пресс-службе добавили, что в 2019 году дата выплаты пенсии за январь была названа 20 декабря.

Ранее в Совфеде заявили, что в декабре 2020 года некоторые пенсионеры получат две полагающиеся им выплаты — за декабрь и за январь.

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