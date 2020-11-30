В Общественной палате заявили, что ПФР не планирует проверок пенсионеров

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Министерство труда и Пенсионный фонда РФ не планирует проверять доходы пенсионеров. Об этом сообщила ректор Российского государственного социального университета, член Общественной палаты и член Общественного совета Минтруда Наталья Починок.

— Никаких планов по проверкам доходов пенсионеров нет ни у Минтруда, ни у ПФР. Пенсии и дополнительные доходы — это просто не между собой связанные вещи, — сказала она.

Ректор отметила, что проверки пенсионных прав проводят при назначении выплат. Гражданам, у которых получается маленькая пенсия, положены региональные или федеральные доплаты. Она подчеркнула, что на размер назначаемой пенсии не влияют дополнительные доходы, передает РИА Новости.

Ранее доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец сообщила о том, что в следующем году будут проверять пенсионеров на наличие допдоходов, а также их мест проживания.

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