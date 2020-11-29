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Эксперт назвала, кого из пенсионеров будут проверять в 2021 году
Фото: pixabay.com

Эксперт назвала, кого из пенсионеров будут проверять в 2021 году

Юлия Курганова

Общество

В 2021 году российские власти намерены проверить пенсионеров на предмет дополнительных доходов, а тех, кто получает «северные» доплаты — еще и на место проживания. Также проверят тех, кто получает пенсию от России, при этом живя в других государствах. Об этом рассказала доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Она отметила, что, по данным проверки Счетной палаты, обнаружилось много нарушений.

— После этого будет проведена более тщательная проверка правильности выплат пенсий, потому что, с одной стороны граждане недополучают определенную часть пенсионных выплат, а с другой стороны, у Пенсионного фонда повышаются расходы, которые не всегда удается возместить, — сказала эксперт.

Иванова-Швец сообщила, что сначала проверят дополнительный доход, чтобы исключить надбавки и доплаты тем, кому они не положены. Также проверят место жительства тех, кто получает повышенные выплаты в северных регионах и тех, за кого пенсию получают по доверенности другие граждане. Если пенсионер проживает в другом государстве, то он должен раз в год обращаться в консульство РФ для подтверждения, что жив.

Специалист подчеркнула, что благодаря проверкам будет меньше претензий и обращений по пенсиям, так как они выявят и исправят ошибки, передает агентство «Прайм».

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