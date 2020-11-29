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Кто лишится всех надбавок после проверки пенсий в 2021 году: подробный ответ эксперта
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Кто лишится всех надбавок после проверки пенсий в 2021 году: подробный ответ эксперта

Рафаэль Залян

Экономика

Российских пенсионеров предупредили, что в 2021 году Счетная палата проведет проверку их доходов. Такая мера необходима, чтобы выявить нарушения как в сторону незаконных переплат, так и недоплат пенсий. Об этом заявила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. К каким последствиям может привести такое решение, выяснила «Вечерняя Москва».

Детали

Как предупредила Людмила Иванова-Швец, в первую очередь у граждан будут проверять наличие дополнительных начислений и надбавок к пенсии. Соответствующую операцию будут проводить ПФР, Федеральная налоговая служба и органы социальной защиты. Кроме того, специалисты будут проверять место жительства граждан, получающих пенсию в северных округах страны или по доверенности через других лиц, им нужно будет самостоятельно обратиться в отделение Пенсионного фонда для подтверждения данных. Затронут проверки и пенсионеров, которые проживают за пределами страны. Отмечается, что в результате можно будет выявить граждан, которым положены дополнительные надбавки, и те, кому придется вернуть незаконно полученные средства.

Мнение экспертов

По словам экономиста и финансового аналитика Андрея Варламова, с одной стороны, эта мера позволит гражданам, которые не дополучали средства, увеличить свои финансы за счет дополнительных выплат. С другой же стороны, граждане, которые «серыми» схемами получали надбавки их лишатся:

— Соответствующая мера в некоторой степени создаст баланс в пенсионной реформе, но найдется много тех, кому такие нововведения не понравятся.

При этом эксперт отметил, что для реализации данной цели может понадобиться несколько лет, чтобы выявить всех людей, которым на протяжении нескольких лет не выплачивали какой-то процент из фонда. Не меньше времени уйдет на выявление и перерасчет средств и для тех граждан, которым необоснованно начислялись денежные средства.

— Это достаточно сложная бумажная и финансово затратная операция, которая может затянуться надолго. Скорее всего, это будет поэтапный процесс. То есть сначала перерасчет сделают для одной категории граждан, потом для другой. И постепенно баланс сил, что называется, будет отрегулирован, — уточнил Варламов.

Эксперт отметил, что замедлить процесс также может грядущая индексация, которая запланирована на будущий год. Согласно планам властей, индексация затронет неработающих пенсионеров, в результате чего пенсионные доплаты увеличатся в среднем на одну тысячу рублей.

Собеседник «ВМ» также напомнил, что индексации подвергнутся и ежемесячные денежные выплаты инвалидам всех категорий и ветеранам боевых действий. Их повысят с 1 февраля 2021 года. Эксперт отметил, что все эти процессы затруднят инициативу перерасчета пенсий, предлагаемую счетной палатой РФ.

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