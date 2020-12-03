«Пусть сидит в тюрьме»: Эвелина Бледанс отказалась помогать своей сестре-наркоманке

Фото: instagram.com/bledans

Актрису Эвелину Бледанс возмутили новости о том, что ее двоюродную сестру Диану снова поймали за употребление запрещенных веществ. В разговоре с «Вечерней Москвой» звезда призналась, что не собирается помогать родственнице с ее проблемами.

Ранее СМИ написали, что Диану Бледанс задержали близ Ялты, когда она, по предварительной информации, искала наркотики в лесу. Далее за ней проследили осведомители, которые вскоре позвонили в полицию. Правоохранители прибыли в квартиру женщину и обнаружили амфетамин и марихуану. Вещества отправили на экспертизу, по итогам которой Диане предъявят обвинение.

В свою очередь Эвелина Бледанс рассказала корреспонденту «ВМ», что у нее есть дела поважнее, чем передряги у сестры.

— Сегодня Международный день человека с инвалидностью. У меня сейчас для моего благотворительного фонда будет онлайн-елка — технически и творчески очень сложная вещь. Я сейчас занимаюсь этим. Если человек, который дальний мне по родству — это моя двоюродная сестра — поймался в этот день на наркоте в очередной раз, то что я могу поделать? — задается вопросом собеседница издания.

Она заявила, что Диана — уже давно не маленькая девочка, но даже ее «больное» состояние не повод для жалости. Эвелина подчеркнула, что уже пыталась помочь родственнице справиться с зависимостью, но безрезультатно.

— Человек неисправим. Если она наркоманка, торгует наркотой — пусть сидит. Думаете, я буду ее вызволять? Я этого делать не буду. У меня ребенок с инвалидностью, и сейчас мы едем к Дедушке Морозу танцевать и радоваться Новому году, — заключила актриса.

Отметим, что Диана Бледанс состояла на учете из-за наркозависимости с 1997 года. У нее также есть судимость за контрабанду сильнодействующих веществ, которая до сих пор не погашена.

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