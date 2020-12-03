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Сергей Собянин сохранил тарифы на услуги ЖКХ до конца июня 2021 года
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин сохранил тарифы на услуги ЖКХ до конца июня 2021 года

Вероника Кузьминова

Город

Тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) не будут расти в Москве до июля следующего года. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 3 декабря.

В документе указано, как росли тарифы с начала 2019 года и какая индексация планируется до конца 2021 года.

В частности, с января по июль прошлого года предельный рост тарифов составил 1,7 процента. С июля по январь — 4,8 процента. До июня 2020 года тарифы не росли, показатель был на нулевом уровне. При этом с июля по январь заметно увеличение на 5 процентов.

В следующем периоде — с 1 января по 30 июня 2021 года — индексация составит 0 процентов, то есть рост тарифов не предусматривается. С июля по 31 декабря нового года этот показатель будет равен 4,6 процента.

Читайте также: Рост тарифов на услуги ЖКХ для москвичей будет ниже темпов инфляции в 2021 году

тарифы ЖКХСергей СобянинЖКХ
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