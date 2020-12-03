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Шайбу Овечкина признали лучшей в XXI веке
Фото: www.instagram.com/aleksandrovechkinofficial/

Шайбу Овечкина признали лучшей в XXI веке

Ростислав Зубков

Спорт

Шайба Александра Овечкина признана лучшей в XXI веке по версии одного из канадских спортивных каналов.

На сайте Sportsnet в несколько этапов проводилось тематическое голосование, по итогам которого шайба российского форварда клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» оказалась самой лучшей за текущее столетие.

Болельщиков поразил бросок Овечкина, который он осуществил в 2006 году, играя против «Койотс». Он забросил шайбу, лежа на льду спиной к воротам.

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хоккейиграАлександр Овечкин
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