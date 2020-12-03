«Просто какой-то адок»: Павел Воля ужаснулся старым выпускам Comedy Club

Фото: instagram.com/pavelvolyaofficial

Звезда Comedy Club Павел Воля пришел в ужас, когда ему довелось пересмотреть первые выпуски программы. Об этом он рассказал в беседе с журналисткой Софико Шеварднадзе.

Шоумен вспомнил, что однажды его коллега Гавр (Гавриил Гордеев — прим. «ВМ») предложил пересмотреть старые выпуски передачи, снятые еще в 2005 году. По словам Воли, во время сеанса он не знал, как досидеть до конца — настолько ему было стыдно смотреть на себя из прошлого.

— Это просто позор без единой шутки… Это просто какой-то адок. Тот, кто просит вернуть старый Comedy... Дружище, вернись сам в это безумие без нас, — сказал юморист.

Он также отметил, что до сих пор припоминает коллегам по цеху то, что они ничего не сказали ему о его внешнем виде. В то время Воля делал ставку на эпатаж, но, по его мнению, с этим он сильно перебрал. Тем не менее его коллеги молчали и не просили преобразиться.

Вместе с тем, продолжает артист, он по-прежнему любит «Камеди» и прикладывает все усилия для того, чтобы отлично выполнять свою работу. Об этом он рассказал в ток-шоу «Просто о сложном» в «Яндекс.Эфире».

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