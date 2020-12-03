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Звезда Comedy Woman Мария Кравченко рассказала о тяжелом детстве и драках
Фото: instagram.com/kravacomedy

Звезда Comedy Woman Мария Кравченко рассказала о тяжелом детстве и драках

Ростислав Зубков

Звезды

Актриса Мария Кравченко часто ввязывалась в конфликты в родном Комсомольске-на-Амуре. В детстве драки казались чем-то обычным, вспоминает звезда Comedy Woman.

Она рассказала, что ее первый конфликт с рукоприкладством произошел, когда ей было 16 лет. Это случилось на дискотеке в местном ДК, где незнакомая девушка решила отобрать у нее шелковый новогодний колпак, который ей сшила мама.

— Надеваю его в очередной раз и вижу, что около лестницы стоит девчонка и улыбается. Я спускаюсь, понимаю, что колпак у меня с головы срывается. Я разворачиваюсь, беру ее голову — и об дверь бара, — призналась Кравченко в шоу Дениса Ковальского.

Через пару дней раздосадованная обидчица привела на разборки с будущей актрисой целую компанию хулиганок. Они хотели «поговорить» с ней в туалете, но в итоге, вспоминает артистка, «никто никого не отлупил».

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