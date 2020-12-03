Джигурда предложил себя на роль ведущего программы «Звезды сошлись»

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Эпатажный актер Никтита Джигурда выразил желание стать соведущим Леры Курдявцевой в программе «Звезды сошлись» на телеканале НТВ. Эта должность стала вакантной после гибели в авиакатастрофе Александра Колтового.

— Я бы украсил эту программу, я ведь и мягко умею говорить, и шайбу давать. Поскольку я нестандартный, прекрасно понимаю редакторов. Ведь Джигурда невольно будет тянуть все на себя, — цитирует Джигурду Sobesednik.ru.

Занять место Колтового в проектах «ДНК» и «Звезды сошлись», по слухам, могут Дмитрий Губерниев, Прохор Шаляпин и Вячеслав Макаров, однако точно имя нового соведущего Кудрявцевой до сих пор неизвестно.

Отмечается, что Джигурда в случае отказа канала НТВ готов предложить собственный эзотерический проект Константину Эрнсту.

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