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Джигурда поддержал вокальные начинания Волочковой
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Джигурда поддержал вокальные начинания Волочковой

Юлия Захарова

Звезды

Балерина Анастасия Волочкова вполне может добиться успехов в певческой карьере. Такое мнение выразил друг звезды Никита Джигурда.

Артист поддержал намерение танцовщицы и привел в пример Ольгу Бузову, которая достигла немалых высот на музыкальном поприще. При этом, по словам Джигурды, вовсе необязательно становиться профессионалом — достаточно быть интересной личностью и много трудиться.

— Дело даже не в вокальных способностях богини Волочковой, а дело в самом имени Волочковой. Мы знаем массу примеров, когда люди, не имея профессиональных вокальных данных, становились любимцами публики. Это связано с внутренней энергетикой, личностью человека, — убежден актер.

Он добавил, что и Волочкову, и Бузову можно назвать «трудягами». Кроме того, Джигурда слышал, как поет балерина, и даже работал с ней в совместном проекте, сообщает Teleprogramma.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала, что снимется в клипе на песню поэта и композитора Алексея Малахова «До дна».

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певицаАнастасия ВолочковаНикита Джигурда
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