Эвелина Хромченко объяснила, как пуговицы могут сделать женщину толще

Фото: instagram.com/evelinakhromtchenko

Эксперт по стилю Эвелина Хромченко во время очередного выпуска программы «Модный приговор» на Первом канале наглядно показала, как неправильно расположенные на одежде пуговицы могут визуально расширить фигуру женщины.

Главная героиня шоу, обладающая весьма пышными формами, продемонстрировала на подиуме образ из жакета, топа и клетчатых брюк-чиносов, который сделал ее фигуру еще крупнее.

Хромченко объяснила этот эффект неудачным цветом и расположением пуговиц на жакете.

— Посмотрите, как диагонально расположенные пуговицы увеличили нашу героиню. Не то чтобы женщинам с таким телосложением, как у нашей героини, не нужно носить двубортные жакеты. Почему нет? Можно и нужно. Но просто контрастность этих пуговиц сразу же начинает увеличивать и без того вполне репрезентативный объем, — цитирует стилиста портал teleprogramma.pro.

По словам эксперта, исправить положение сможет замена контрастных пуговиц на черные, которые будут незаметны на фоне жакета.

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