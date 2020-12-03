Обвиняемый в поджоге своего отдела следователь Митасов отправлен под домашний арест

Фото: depositphotos.com

Следователю Максиму Митасову, обвиняемому в поджоге следственного отдела по ТиНАО, назначили домашний арест. Соответствующее решение принял Басманный районный суд Москвы.

По словам пресс-секретаря суда Ирины Софинской, мужчина будет находиться под домашним арестом по меньшей мере до 30 января 2021 года. Он проходит по статьям УК РФ об умышленном уничтожении или повреждении имущества и воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования, передает агентство «Москва».

Напомним, в мае 2017 года неизвестные устроили пожар в здании следственного отдела СК РФ по Троицкому и Новомосковскому округам. В результате ЧП кабинеты второго этажа, где хранились уголовные дела, получили серьезные повреждения.

Читайте также: В Сети высмеяли водителя за поджог бензобака машины на заправке в Южно-Сахалинске